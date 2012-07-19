Доработка сайта на Joomla

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Закрыт3 заявки115 просмотров

Сделали основу интернет магазина на joomla с virtuemart (ссылку дам в переписке)

Нужно произвести ряд доработок:

-настроить карточку товара

-настроить карусель

-настроить поиск по цвету, размеру, производителю и форме

-добавить иконки для групп каталога товаров

-дать алгоритм автоматического наполнения каталога товаров

Joomla
13 лет назад
dcaptain
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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