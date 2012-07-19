Скрипт на PHP, распознование текста

На изображении два символа (буквы/цифры), шума нет, символы одного цвета, размер картинки задается. Нужен скрипт который распозновал бы это, а то руками переводить долго. Интересует написание на PHP. Указывайте пожалуйста сразу icq номер. Работаем по факту. Спасибо!