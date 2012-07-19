Скрипт на PHP, распознование текста

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Закрыт2 заявки135 просмотров

На изображении два символа (буквы/цифры), шума нет, символы одного цвета, размер картинки задается. Нужен скрипт который распозновал бы это, а то руками переводить долго. Интересует написание на PHP. Указывайте пожалуйста сразу icq номер. Работаем по факту. Спасибо!

PHP
13 лет назад
barfer
Игорь 
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Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ProgPHP
Михаил 
37 лет
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Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
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ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад