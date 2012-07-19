Создать сервис на основе данных API Яндекс.Маркета Документация: http://api.yandex.ru/market/content/doc/dg/concepts/about.xml CMS Joomla 1.5.26 Своевременную оплату гарантирую.
Модуль сравнения товаров для VM2
Всем привет, нужно написать модуль сравнения товаров для VM2
жду предложений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $280
Необходимо интегрировать верстку в Битркис.Малый бизнес. Единственные особенности: система фильтро, стандартная загрузка товаров через csv Все макеты сверстаны, во вложении описание страниц и ссылки на версткуЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать полный аналог действующего онлайн-сервиса, за исключением некоторых модулей.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сделали основу интернет магазина на joomla с virtuemart (ссылку дам в переписке) Нужно произвести ряд доработок: -настроить карточку товара -настроить карусель -настроить поиск по цвету, размеру, производителю и форме ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
На изображении два символа (буквы/цифры), шума нет, символы одного цвета, размер картинки задается. Нужен скрипт который распозновал бы это, а то руками переводить долго. Интересует написание на PHP. Указывайте пожалуйста сразу icq номер. Работаем по ...Закрыт13 лет назад
Требуется реализовать фильтр для магазина на MODx. К кандидату знание: php, jquery, modx. Оплата по факту, срок к понедельнику(исключительно)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Приветствую, есть небольшие доработки по ИМ на shopsmc. Пациент тут: _spy-on.ru Для профи работы на день.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
нужно восстановить логин и пароль к админке berezovenko. com.ua доступ :фтп оплата по выполнению на кошелек исполнителя сроки:сегодня-завтра обязательно указывайте сумму!!Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Drupal. необходимо добавить функциональные блоки (регистрация пользователей и страничка сообщений) исправить недочеты. Создать Функционал персонального кабинета (написать модуль) Возможна работа с почасовой оплатой. Проверка через teamlab/ Детализация задач по запросу.Завершен13 лет назад
- $250
Создать программу/скрипт связывающую базу данных с версткой в indesign. Внимание! Работа очень СРОЧНАЯ! Имеется готовая База данных в Access, нужно разработать программу/скрипт для автоматической верстки по шаблонам в программе ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад