Модуль сравнения товаров для VM2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок94 просмотра

Всем привет, нужно написать модуль сравнения товаров для VM2

жду предложений

13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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