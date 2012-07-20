Перенести с нуленого движка Дле на лицензию

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки58 просмотров

Здравствуйте. Нужно сайт онлайн кино перенести нулёного движка Дле на лицензию и обновить до последней версии. Проверить на совместимость модули стоящие на сайте и поправить их в случае проблем, а также до установить модуль от LinkMonster

13 лет назад
bmvr
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров