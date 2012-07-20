Необходимо написать с PHP скрипт, который будет выгружать Закупки/каталоги/товары в соц.сети (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук) 1. Одноклассники и вконтакте полная выгрузка. 2. Фейсбук выгрузка нескольких фото, по выбору пользователя и краткое ...
Скрипт создания карты сайта в формате sitemap
для сайта www.gennadij.pavlenko.name Необходимо написать скрипт на php (4-5, mysql?), создающий и регулярно обновляющий на сайте файлы sitemap.xml и sitemap.zip в соответствии с установленными правилами для содержания и оформления таких файлов.
Если это возможно, то чтобы скрипт сам информировал нужные поисковики об изменениях карты (уже после периода ее первоначального создания).
Часть информации берется из баз данных сайта (статьи, блог, форум),
не нужен обход сайта по ссылкам для сбора урлов,
должна быть возможность задавать ссылки для включения в карту руками, так как для карты сайта не нужны некоторые каталоги сайта, а некоторые каталоги содержат статические файлы, и проще будет ссылки на них задать вручную в настройках этого скрипта.
www.gennadij.pavlenko.name - самописный движок на php(4-5)+mysql (статьи, подкасты, страницы по ключевым словам подкастов, записи микроблога, ключевые слова сайта (с ссылками на статьи по этим ключевым словам), отзывы на курсы, библиотека книг),
блог - wordpress 3 (в блоге уже установлен плагин, создающий sitemap и отправляющий его на Гугл, Бинг и Аск - наверно можно использовать его для работы с блогом),
форум - phpbb3 (на форуме некоторые категории форумов и форумы доступны только для зарегистрированных пользователей (а некоторые даже только для определенных пользователей), а потому не должны попадать в карту сайта).
Основные требования:
Запуск скрипта Кроном по расписанию.
Ограничение срока работы скрипта в 5 минут максимум.
Избегать медленных и высоконагруженных запросов к базам данных.
Комментировать код скрипта.
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