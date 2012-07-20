Необходимо написать с PHP скрипт, который будет выгружать Закупки/каталоги/товары в соц.сети (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук) 1. Одноклассники и вконтакте полная выгрузка. 2. Фейсбук выгрузка нескольких фото, по выбору пользователя и краткое ...
Создание скрипта каталога прайсов на сайт
Необходимо написать скрипт каталога однотипных прайс-листов для сайта с выбором в форме по городам. Движок-Joomla
Заявки фрилансеров
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