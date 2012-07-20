Парсер сайтов.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок166 просмотров

Необходимо создать парсер контента сайтов - купонов. Должна быть xml выгрузка для сайта агрегатора.

13 лет назад
gromoboec2
Владислав 
54 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров