Разработка шаблона для Joomla 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки89 просмотров

Необходимо разработать 100% копию шаблона http://www.templatemonster.com/demo/39168.html для Joomla 1.5.

Вышеуказанный шаблон не устраивает медленной загрузкой, т.к. он подгружает большое количество java-script'ов.

По всем вопросам пишите: [email protected]

HTMLJavaJoomla
13 лет назад
cma4mntk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров