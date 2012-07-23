Каталог услуг на сайт под управлением Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки101 просмотр

Задача следующая:

на существующий сайт добавить Каталог Услуг (Интернет-Магазин без оплаты).

-Услуги разбиваются на Категории и Подкатегории (1 уровень вложения)

-Услуги имеют описание и картинку

-Услуги могут быть добавлены в корзину

-Каждая услугаможет быть добавлена в корзину только в 1-м экземпляре

-Из корзины может быть сфоримрован заказ, который попадает администратору на почту и в админку.

- По стилистике необходимо будет соблюсти несложноые требования (гармонично вписать в существующий минималистичный дизайн)

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Точная версия движка 1.5.15

Целевой сайт: deloafisha.ru/

Joomla
13 лет назад
prikha
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Задача выполнена быстро и качественно. Плюсы: - Первым откликнулся на проект, быстро приступил, в срок уложился. - Человек не пропадает, отвечает на любой канал (Skype, email, IM) - ТЗ было сформирована на скорую руку, в конце работы по проекту оперативно и конструктивно вносили изменения и увязывали новый функционал с существующим. - Игорь с пониманием относится к требованиям бизнеса, руководствуясь здравой логикой, а не техническими особенностями того или иного решения. Минусы: - Игорь, Вам, следует обратить больше внимания на культуру общения с клиентом. На культуру письменной речи. Это изменит и отношение заказчика и ощущение от работы.
Сотрудничеством доволен, все отлично!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад