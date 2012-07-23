Требуется верстка готовы макетов, а также портирование их на DLE. Помимо всего потребуется небольшая доработка стандартного функционала. Все детали передадим выбранному исполнителю. Требуется человек, который сможет плотно поработать в выходные и завершить проект ...
Каталог услуг на сайт под управлением Joomla 1.5
Задача следующая:
на существующий сайт добавить Каталог Услуг (Интернет-Магазин без оплаты).
-Услуги разбиваются на Категории и Подкатегории (1 уровень вложения)
-Услуги имеют описание и картинку
-Услуги могут быть добавлены в корзину
-Каждая услугаможет быть добавлена в корзину только в 1-м экземпляре
-Из корзины может быть сфоримрован заказ, который попадает администратору на почту и в админку.
- По стилистике необходимо будет соблюсти несложноые требования (гармонично вписать в существующий минималистичный дизайн)
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Точная версия движка 1.5.15
Целевой сайт: deloafisha.ru/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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