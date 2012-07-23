Каталог услуг на сайт под управлением Joomla 1.5

Задача следующая:

на существующий сайт добавить Каталог Услуг (Интернет-Магазин без оплаты).

-Услуги разбиваются на Категории и Подкатегории (1 уровень вложения)

-Услуги имеют описание и картинку

-Услуги могут быть добавлены в корзину

-Каждая услугаможет быть добавлена в корзину только в 1-м экземпляре

-Из корзины может быть сфоримрован заказ, который попадает администратору на почту и в админку.

- По стилистике необходимо будет соблюсти несложноые требования (гармонично вписать в существующий минималистичный дизайн)

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Точная версия движка 1.5.15

Целевой сайт: deloafisha.ru/