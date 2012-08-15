Требуется верстка готовы макетов, а также портирование их на DLE. Помимо всего потребуется небольшая доработка стандартного функционала. Все детали передадим выбранному исполнителю. Требуется человек, который сможет плотно поработать в выходные и завершить проект ...
Переделать плагин countdown для jQuery
Всем привет!
Необходимый функционал:
Устанавливаем срок действия таймера, допустим, 3 дня. Клиент заходит в первый раз на статичную HTML страницу, ему показывается оставшееся время до этого момента. Закрыл браузер, открыл через 15 часов - показывается оставшееся время 2 дня 9 часов. Результат хранить в куках.
Для переключения режима работы таймера завести переменную в options, которая передаётся из вызывающего скрипта при инициализации плагина.
В результате нужны два режима работы:
1. Скрипт работает указанное количество времени от первого захода клиента на страницу;
2. Скрипт работает до конкретной даты.
Для работы с куками использовать следующий скрипт: http://www.quirksmode.org/js/cookies.html
Функции createCookie, readCookie, eraseCookie.
Вот ссылка на плагин jQuery: http://code.google.com/p/jquery-countdown/
Работа срочная. Оплата Я.Д.
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