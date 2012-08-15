Переделать плагин countdown для jQuery

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Завершен4 заявки127 просмотров

Всем привет!

Необходимый функционал:

Устанавливаем срок действия таймера, допустим, 3 дня. Клиент заходит в первый раз на статичную HTML страницу, ему показывается оставшееся время до этого момента. Закрыл браузер, открыл через 15 часов - показывается оставшееся время 2 дня 9 часов. Результат хранить в куках.

Для переключения режима работы таймера завести переменную в options, которая передаётся из вызывающего скрипта при инициализации плагина.

В результате нужны два режима работы:

1. Скрипт работает указанное количество времени от первого захода клиента на страницу;

2. Скрипт работает до конкретной даты.

Для работы с куками использовать следующий скрипт: http://www.quirksmode.org/js/cookies.html

Функции createCookie, readCookie, eraseCookie.

Вот ссылка на плагин jQuery: http://code.google.com/p/jquery-countdown/

Работа срочная. Оплата Я.Д.

HTMLJavaScriptjQuery
13 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zwert2
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Сергей отличный боец! Не испугался сложности задачи и подошёл с правильной стороны к решению вопроса. Благодарю за приятное сотрудничество, дотошности стоит позавидовать! Молодец! :-)
Отлично поработали. Александр хорошо разбирается в деле и может объяснить, что нужно конкретно. По финансам тоже пришли к компромиссу без взаимных обид и упреков. Приятно работать. Надеюсь на дальнейшее постоянное сотрудничество.

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zwert2
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад