Переделать плагин countdown для jQuery

Всем привет!

Необходимый функционал:

Устанавливаем срок действия таймера, допустим, 3 дня. Клиент заходит в первый раз на статичную HTML страницу, ему показывается оставшееся время до этого момента. Закрыл браузер, открыл через 15 часов - показывается оставшееся время 2 дня 9 часов. Результат хранить в куках.

Для переключения режима работы таймера завести переменную в options, которая передаётся из вызывающего скрипта при инициализации плагина.

В результате нужны два режима работы:

1. Скрипт работает указанное количество времени от первого захода клиента на страницу;

2. Скрипт работает до конкретной даты.

Для работы с куками использовать следующий скрипт: http://www.quirksmode.org/js/cookies.html

Функции createCookie, readCookie, eraseCookie.

Вот ссылка на плагин jQuery: http://code.google.com/p/jquery-countdown/

Работа срочная. Оплата Я.Д.