Создание сайта на netcat

Корпоративный сайт - продажа авиабилетов. Поисковая форма от ozon.travel , блог, формы обратной связи... В общем ничего сверхестественного.

Система управления уже есть - Netcat, поэтому на ней сайт и будет работать.

Оценить сроки и стоимость по своим работам.

при необходимости для оценки работ на личную почту скину завершенный дизайн главной, структуру , и техническое задание.