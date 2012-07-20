Создание сайта на netcat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки99 просмотров

Корпоративный сайт - продажа авиабилетов. Поисковая форма от ozon.travel , блог, формы обратной связи... В общем ничего сверхестественного.

Система управления уже есть - Netcat, поэтому на ней сайт и будет работать.

Оценить сроки и стоимость по своим работам.

при необходимости для оценки работ на личную почту скину завершенный дизайн главной, структуру , и техническое задание.

13 лет назад
rarubl
Елена 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров