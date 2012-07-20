Доработки по сайту на dle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки83 просмотра

Добрый день господа фрилансеры. Сайт сделан на дле 9.2 . Необходимо написать несколько скриптов, которые будут вносить отмеченные поля в таблицах в форму заказа . И немного переделать скрипт калькулятора . тз вышлю исполнителю.

DLE
13 лет назад
nimzuka
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад