Написать парсер для новостей

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Закрыт10 заявок263 просмотра

Нужно сделать скрипт-парсер с помощью dom и curl для списка урл в атаче.

Требуется получить поля:

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13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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