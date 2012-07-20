Требуется верстка готовы макетов, а также портирование их на DLE. Помимо всего потребуется небольшая доработка стандартного функционала. Все детали передадим выбранному исполнителю. Требуется человек, который сможет плотно поработать в выходные и завершить проект ...
Написать парсер для новостей
Нужно сделать скрипт-парсер с помощью dom и curl для списка урл в атаче.
Требуется получить поля:
date
linkurl
img url
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title
content
Заявки фрилансеров
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