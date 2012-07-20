Поставить на сайт WP wp-ecommerce plugin

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки100 просмотров

есть сайт на вордпрес нужно поставить плагин для одного товара подключить оплату через пейпал

пишите пожалуйста в скайп brndcrte

WordPress
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров