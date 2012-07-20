Написать галерею на DLE

Итак, требуется хороший дотошный специалист именно длешник. На сайте есть галерея, её нужно переделать, скорее всего правками там не обойтись, нужно будет писать скрипт. Всё покажу и расскажу непосредственно кандидатам на проект. Желательно: вы из Санкт-Петербурга и можете подъехать в офис (центр города). Заказчики очень принципиальны и будут просить всё делать именно так как они хотят в точности до пикселя.

Пожалуйста, указывайте примерный бюджет.