Нужно сделать скрипт-парсер с помощью dom и curl для списка урл в атаче. Требуется получить поля: date linkurl img url author title content
Написать галерею на DLE
Итак, требуется хороший дотошный специалист именно длешник. На сайте есть галерея, её нужно переделать, скорее всего правками там не обойтись, нужно будет писать скрипт. Всё покажу и расскажу непосредственно кандидатам на проект. Желательно: вы из Санкт-Петербурга и можете подъехать в офис (центр города). Заказчики очень принципиальны и будут просить всё делать именно так как они хотят в точности до пикселя.
Пожалуйста, указывайте примерный бюджет.
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