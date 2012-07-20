Написать галерею на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка81 просмотр

Итак, требуется хороший дотошный специалист именно длешник. На сайте есть галерея, её нужно переделать, скорее всего правками там не обойтись, нужно будет писать скрипт. Всё покажу и расскажу непосредственно кандидатам на проект. Желательно: вы из Санкт-Петербурга и можете подъехать в офис (центр города). Заказчики очень принципиальны и будут просить всё делать именно так как они хотят в точности до пикселя.

Пожалуйста, указывайте примерный бюджет.

DLE
13 лет назад
axelle
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Натянуть верстку на Битрикс

    $250

    Всем привет Есть купленный Битрикс, нужно очень оперативно натянуть верстку на простой магазин Главная,каталог,страница товара Оставляйте предложения,выбор исполнителя - сегодня P.S. Опыт работы с Bitrix обязателен!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на PHP

    $100

    Требуется PHP-программист, доработать небольшой сайт-самопис. Работа включает в себя доработку 2-3 задач по функционалу и задачи по доработке внешнего вида (сдвинуть, поменять цвет, изменить шрифт, подогнать фотографию). Ничего сложного, работы на 2-3 дня. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки по сайту на dle

    Добрый день господа фрилансеры. Сайт сделан на дле 9.2 . Необходимо написать несколько скриптов, которые будут вносить отмеченные поля в таблицах в форму заказа . И немного переделать скрипт калькулятора . тз вышлю исполнителю.

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог услуг на сайт под управлением Joomla 1.5

    Задача следующая: на существующий сайт добавить Каталог Услуг (Интернет-Магазин без оплаты). -Услуги разбиваются на Категории и Подкатегории (1 уровень вложения) -Услуги имеют описание и картинку ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта на netcat

    Корпоративный сайт - продажа авиабилетов. Поисковая форма от ozon.travel , блог, формы обратной связи... В общем ничего сверхестественного. Система управления уже есть - Netcat, поэтому на ней сайт и будет работать. Оценить сроки ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать плагин countdown для jQuery

    Всем привет! Необходимый функционал: Устанавливаем срок действия таймера, допустим, 3 дня. Клиент заходит в первый раз на статичную HTML страницу, ему показывается оставшееся время до этого момента. Закрыл браузер, открыл через ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад