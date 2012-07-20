Натянуть верстку на Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок82 просмотра

Всем привет

Есть купленный Битрикс, нужно очень оперативно натянуть верстку на простой магазин

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P.S. Опыт работы с Bitrix обязателен!

13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtLux_Studio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$250
2 дня

Заявки фрилансеров

ArtLux_Studio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад