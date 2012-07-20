Задачи по Битрикс (интернет-магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок116 просмотров

1. При формировании заказа, для клиента нужно добавить НЕ обязательное поле "№ заказа покупателя",

которое он заполняет самостоятельно, и оно выводится на странице "Мои заказы"

2. При выгрузке заказов в 1С, с помощью файла

/bitrix/modules/sale/general/export.php

сейчас осуществляется РАЗБИВКА ЗАКАЗА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.

Т.е. в Битриксе заказы не разбиваются в админке, а когда попадают в 1С осуществляется разбивка.

//Например если мы на сайте формируем 1 заказ и в нем 3 разных производителя, то при импорте в 1С, данный заказ разобьется и поместится в 1С как 3 заказа.

Группировка-разделение по производителю.

У нас с этим возникла проблема вот в чем: когда 1С пытается вернуть статус заказа и изменения в Битрикс – то получается что в 1С ТРИ заказа допустим, в Битриксе = ОДИН, из-за этого в Битриксе попросту затеряется заказ на первый попавшийся из 1С.

Мы сейчас заблокировали функцию обмена статуса из 1С в Битрикс, чтобы избежать затирание заказов.

Но проблему нужно решать.

2.1. Первый вариант.

Разбивать заказы прям в Битриксе, после оформление клиентом.

Но клиенту отображать не разделенный, а группированный заказ.

Допустим:

Заказ №123_1 \ № из 1С = 000234

Товар производителя1

Товар производителя1

Заказ №123_2 \ № из 1С = 000235

Товар производителя2

Товар производителя2

Заказ №123_3 \ № из 1С = 000236

Товар производителя1

Товар производителя1

Во общем нужно как то изменить иерархию заказов, чтобы можно разделять и передавать статусы по каждому из них.

2.2. Второй вариант

Оставить разбивку также, но допиливать 1С в плане того, чтобы он загружал разделенные заказы обратно, заменив старый.

т.е. был ОДИН заказ, Заменился на ТРИ.

только как тут и что лучше формировать, это лучше тебе наверное подумать, как специалисту.

3. Статусы заказов

Сейчас по стандарту Битркиса+1С существует ряд статусов заказов(при проведении, отправки и тд)

Нужно добавить статусы\отчеты по заказам, а именно:

1. Сколько осталось отгрузить

2. Сколько готово к отправке.

+статус(не отгружено, отгружено частично, отгружено полностью) – тут просто сверка на стороне Битрикса: исходного количества заказа и сколько отправлено.

скриншот из 1С прикрепил.

4. "Раздельное отображение остатков на складе"

Сейчас из 1С в Битрикс выгружается общее количество товара на складе.

Но клиенту нужно "Раздельное отображение остатков на складе"

В 1С существует 4 склада, на каждом из них может быть разное количество одного наименования товара.

Существует 2 типа клиентов: Москва и Ульяновск

Задача состоит в том, что в зависимости от группы клиента, ему нужно показывать определенные склады.

В данном случае:

Москве показывать номера складов: 1,2,3 (суммарное значение количество остатков этих складов)

Ульяновску показывать номера складов: 1,2,4 (суммарное значение количество остатков этих складов)

т.е. при выгрузке номенклатуры из 1С в Битрикс, нужно выгружать также остатки по каждому складу.

В Битриксе также нужно добавить таблицы по каждому складу, и отображать клиенту кол-во, в зависимости от его группы.

//Данное поле должно заменить существующее поле "Количество"

+как вариант можно будет передавать сразу ссумирования значения из 1С

т.е. будет вместо одного значения количества = два

5. Выгрузка заказов в Excel (для клиентов)

сейчас есть такая функция в админке, нужно это реализовать для клиентов также.

Должно быть 2 функции:

1. Выгрузить данный заказ

2. Выгрузить все заказы.

13 лет назад
Myxa_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать галерею на DLE

    Итак, требуется хороший дотошный специалист именно длешник. На сайте есть галерея, её нужно переделать, скорее всего правками там не обойтись, нужно будет писать скрипт. Всё покажу и расскажу непосредственно кандидатам на проект. Желательно: вы из ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть верстку на Битрикс

    $250

    Всем привет Есть купленный Битрикс, нужно очень оперативно натянуть верстку на простой магазин Главная,каталог,страница товара Оставляйте предложения,выбор исполнителя - сегодня P.S. Опыт работы с Bitrix обязателен!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на PHP

    $100

    Требуется PHP-программист, доработать небольшой сайт-самопис. Работа включает в себя доработку 2-3 задач по функционалу и задачи по доработке внешнего вида (сдвинуть, поменять цвет, изменить шрифт, подогнать фотографию). Ничего сложного, работы на 2-3 дня. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки по сайту на dle

    Добрый день господа фрилансеры. Сайт сделан на дле 9.2 . Необходимо написать несколько скриптов, которые будут вносить отмеченные поля в таблицах в форму заказа . И немного переделать скрипт калькулятора . тз вышлю исполнителю.

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог услуг на сайт под управлением Joomla 1.5

    Задача следующая: на существующий сайт добавить Каталог Услуг (Интернет-Магазин без оплаты). -Услуги разбиваются на Категории и Подкатегории (1 уровень вложения) -Услуги имеют описание и картинку ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта на netcat

    Корпоративный сайт - продажа авиабилетов. Поисковая форма от ozon.travel , блог, формы обратной связи... В общем ничего сверхестественного. Система управления уже есть - Netcat, поэтому на ней сайт и будет работать. Оценить сроки ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать плагин countdown для jQuery

    Всем привет! Необходимый функционал: Устанавливаем срок действия таймера, допустим, 3 дня. Клиент заходит в первый раз на статичную HTML страницу, ему показывается оставшееся время до этого момента. Закрыл браузер, открыл через ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад