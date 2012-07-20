Нужно сделать скрипт-парсер с помощью dom и curl для списка урл в атаче. Требуется получить поля: date linkurl img url author title content
Задачи по Битрикс (интернет-магазин)
1. При формировании заказа, для клиента нужно добавить НЕ обязательное поле "№ заказа покупателя",
которое он заполняет самостоятельно, и оно выводится на странице "Мои заказы"
2. При выгрузке заказов в 1С, с помощью файла
/bitrix/modules/sale/general/export.php
сейчас осуществляется РАЗБИВКА ЗАКАЗА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.
Т.е. в Битриксе заказы не разбиваются в админке, а когда попадают в 1С осуществляется разбивка.
//Например если мы на сайте формируем 1 заказ и в нем 3 разных производителя, то при импорте в 1С, данный заказ разобьется и поместится в 1С как 3 заказа.
Группировка-разделение по производителю.
У нас с этим возникла проблема вот в чем: когда 1С пытается вернуть статус заказа и изменения в Битрикс – то получается что в 1С ТРИ заказа допустим, в Битриксе = ОДИН, из-за этого в Битриксе попросту затеряется заказ на первый попавшийся из 1С.
Мы сейчас заблокировали функцию обмена статуса из 1С в Битрикс, чтобы избежать затирание заказов.
Но проблему нужно решать.
2.1. Первый вариант.
Разбивать заказы прям в Битриксе, после оформление клиентом.
Но клиенту отображать не разделенный, а группированный заказ.
Допустим:
Заказ №123_1 \ № из 1С = 000234
Товар производителя1
Товар производителя1
Заказ №123_2 \ № из 1С = 000235
Товар производителя2
Товар производителя2
Заказ №123_3 \ № из 1С = 000236
Товар производителя1
Товар производителя1
Во общем нужно как то изменить иерархию заказов, чтобы можно разделять и передавать статусы по каждому из них.
2.2. Второй вариант
Оставить разбивку также, но допиливать 1С в плане того, чтобы он загружал разделенные заказы обратно, заменив старый.
т.е. был ОДИН заказ, Заменился на ТРИ.
только как тут и что лучше формировать, это лучше тебе наверное подумать, как специалисту.
3. Статусы заказов
Сейчас по стандарту Битркиса+1С существует ряд статусов заказов(при проведении, отправки и тд)
Нужно добавить статусы\отчеты по заказам, а именно:
1. Сколько осталось отгрузить
2. Сколько готово к отправке.
+статус(не отгружено, отгружено частично, отгружено полностью) – тут просто сверка на стороне Битрикса: исходного количества заказа и сколько отправлено.
скриншот из 1С прикрепил.
4. "Раздельное отображение остатков на складе"
Сейчас из 1С в Битрикс выгружается общее количество товара на складе.
Но клиенту нужно "Раздельное отображение остатков на складе"
В 1С существует 4 склада, на каждом из них может быть разное количество одного наименования товара.
Существует 2 типа клиентов: Москва и Ульяновск
Задача состоит в том, что в зависимости от группы клиента, ему нужно показывать определенные склады.
В данном случае:
Москве показывать номера складов: 1,2,3 (суммарное значение количество остатков этих складов)
Ульяновску показывать номера складов: 1,2,4 (суммарное значение количество остатков этих складов)
т.е. при выгрузке номенклатуры из 1С в Битрикс, нужно выгружать также остатки по каждому складу.
В Битриксе также нужно добавить таблицы по каждому складу, и отображать клиенту кол-во, в зависимости от его группы.
//Данное поле должно заменить существующее поле "Количество"
+как вариант можно будет передавать сразу ссумирования значения из 1С
т.е. будет вместо одного значения количества = два
5. Выгрузка заказов в Excel (для клиентов)
сейчас есть такая функция в админке, нужно это реализовать для клиентов также.
Должно быть 2 функции:
1. Выгрузить данный заказ
2. Выгрузить все заказы.
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