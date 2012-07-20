Нужно сделать скрипт-парсер с помощью dom и curl для списка урл в атаче. Требуется получить поля: date linkurl img url author title content
Внести правки в готовый проект на AS3
Здравствуйте!
Есть готовый проект на AS3.0
посмотреть можно тут: https://dl.dropbox.com/u/81872651/projectNEW.swf
Нужно внести следующие правки:
- возврат на главную, по истечении 30 сек. показа.
- добавить метку я здесь, на терминал грузится через хмл. реализация этого есть, надо просто проверить работоспособность и вставить саму метку.
- слайдер вверху, сделать через хмл, сейчас работает из проекта.
- поправить несколько привязок путь-магазин, реализовано через массив.
Пишем стоимость и сроки.
Все исходники присутствуют!
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