Внести правки в готовый проект на AS3

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Закрытнет заявок84 просмотра

Здравствуйте!

Есть готовый проект на AS3.0

посмотреть можно тут: https://dl.dropbox.com/u/81872651/projectNEW.swf

Нужно внести следующие правки:

- возврат на главную, по истечении 30 сек. показа.

- добавить метку я здесь, на терминал грузится через хмл. реализация этого есть, надо просто проверить работоспособность и вставить саму метку.

- слайдер вверху, сделать через хмл, сейчас работает из проекта.

- поправить несколько привязок путь-магазин, реализовано через массив.

Пишем стоимость и сроки.

Все исходники присутствуют!

13 лет назад
alexdjigil
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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