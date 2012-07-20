Автоматическая подача объявлений (через мини сайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки99 просмотров

ТЗ на разработку мини сайта для автоматического размещения объявлений.

Задача: разработать мини сайт для автоматического размещения объявления на сайтах. Раздел: недвижимость.

Список сайтов:

66.ru

irr.ru

kvadrat66.ru

sdam66.ru

rent.ru

bum66.ru

olx.ru

arenda66.info

rosrealt.ru

slando.ru

cian.ru

my.afy.ru

eb66.ru

ekaterinburg.egent.ru

Схема работы мини сайта:

Заполняем все необходимые поля (исходя из полей представленных на сайте): улица, дом, стоимость, текст объявления, фотографии, контакты и т.д.

Устанавливаем по средствам чекбоксов нужные нам сайты (нет ограничения по кол-ву сайтов, т.е. возможность установить все 15 галочек). Возможность выделить сразу все пункты, а так же снять все выделения.

Нажимаем кнопку «Разместить» и наблюдаем за процессом подачи объявлений.

Выводится надпись «Готово»

«Доступ»

В в каком-либо файле прописываем доступы к сайтам.

Готов рассмотреть поштучное добавление сайтов.

Необходимо добавить пароль на вход.

Одновременное использоваение для 2х человек.

13 лет назад
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34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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