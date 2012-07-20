Нужно сделать скрипт-парсер с помощью dom и curl для списка урл в атаче. Требуется получить поля: date linkurl img url author title content
Автоматическая подача объявлений (через мини сайт)
ТЗ на разработку мини сайта для автоматического размещения объявлений.
Задача: разработать мини сайт для автоматического размещения объявления на сайтах. Раздел: недвижимость.
Список сайтов:
Схема работы мини сайта:
Заполняем все необходимые поля (исходя из полей представленных на сайте): улица, дом, стоимость, текст объявления, фотографии, контакты и т.д.
Устанавливаем по средствам чекбоксов нужные нам сайты (нет ограничения по кол-ву сайтов, т.е. возможность установить все 15 галочек). Возможность выделить сразу все пункты, а так же снять все выделения.
Нажимаем кнопку «Разместить» и наблюдаем за процессом подачи объявлений.
Выводится надпись «Готово»
«Доступ»
В в каком-либо файле прописываем доступы к сайтам.
Готов рассмотреть поштучное добавление сайтов.
Необходимо добавить пароль на вход.
Одновременное использоваение для 2х человек.
Заявки фрилансеров
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