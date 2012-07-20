Плагин чата для livestreet

Итак, требуется хороший дотошный специалист именно длешник. На сайте есть галерея, её нужно переделать, скорее всего правками там не обойтись, нужно будет писать скрипт. Всё покажу и расскажу непосредственно кандидатам на проект. Желательно: вы из ...