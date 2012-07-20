Интеграция webasyst shopscript и facebook

Необходимо:

1) установить и настроить приложение интернет-магазина для facbook от webasyst. Нужно поправить разъезжающуюся вёрстку и разобраться с ошибками.

2) установить кнопки "like" во всех продуктах и страницах, что бы они лайкали каждая свою страницу