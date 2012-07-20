Помогите настроить плагин от киноперца

кто уже работал или может быть в кусре что и как...

Надо поднастроить вывод новости по плагину от Kinoperez.ru

самая главная проблема это не могу вывести картинку в доп. поле...

спасибо зарание тем кто откликниться..

вот файл если кто может гляньте что там и как и подскажите если вам не трудно как поставить обложку в доп. поле...