На сайте стоит плагин WP-Dtree, точнее виджет WP-Dtree Categories. Выводит соответсвенно категории. Скрин с настройками в атаче. Внутри плагина ничего не менялось. Не верно отображаются категории. Плагин почему то при заходе на статичную ...
Доработка сайта на Битрикс
Для доработки сайта ищется человек имеющий знания в битриксе (ничего свер сложного)
Фактически работы на 2 максимум 3 дня
Сайт http://appletime.ru/
Необходимо переработать отображение товара (добавить дополнительные пункты описания) и еще немного по мелочи...
Подробности вышлю в личку.
Заявки фрилансеров
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