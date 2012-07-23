Wordpress. Некорректно работает плагин WP-Dtree

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Завершен1 заявка106 просмотров

На сайте стоит плагин WP-Dtree, точнее виджет WP-Dtree Categories. Выводит соответсвенно категории. Скрин с настройками в атаче.

Внутри плагина ничего не менялось.

Не верно отображаются категории. Плагин почему то при заходе на статичную страницу - открывает рандомно категории, хотя вообще не должен ничего открывать. Ссылка и чуть более наглядное описание так же в приложении.

Кто-то сталкивался с таким? Можно высказывать идеи (если поможет - оплачу), либо предлагать решение данной проблемы.

Оплата по факту.

WordPress
13 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель. Без лишних вопросов все понял и справился с задачей очень быстро. Уверен что Евгений превосходно разбирается в Wordpress, т.к. я сам 5 лет работаю с этим движком и не смог разобраться сам. Огромное спасибо за помощь, уверен что обращусь еще не раз.
ТЗ четкое, работа принята и оплачено быстро. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад

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