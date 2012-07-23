Wordpress. Некорректно работает плагин WP-Dtree

На сайте стоит плагин WP-Dtree, точнее виджет WP-Dtree Categories. Выводит соответсвенно категории. Скрин с настройками в атаче.

Внутри плагина ничего не менялось.

Не верно отображаются категории. Плагин почему то при заходе на статичную страницу - открывает рандомно категории, хотя вообще не должен ничего открывать. Ссылка и чуть более наглядное описание так же в приложении.

Кто-то сталкивался с таким? Можно высказывать идеи (если поможет - оплачу), либо предлагать решение данной проблемы.

Оплата по факту.