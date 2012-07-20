Создание поиска для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки110 просмотров

Необходимо добавить на сайт форму поиска аналогичную как по ссылке: http://apsstandard.org/applications#addon=false

Сам каталог приложений уже существует, текст и ссылки на картинки хранятся в базе. Движок написан на php с открытым кодом. В данный момент приложения на сайте отображаются обычным списком.

Поиск должен осуществлятся без перезагрузки страницы, как и в примере.

Форму поиска прикрепляю.

PHP
13 лет назад
oim37
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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