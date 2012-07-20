Необходимо добавить на сайт форму поиска аналогичную как по ссылке: http://apsstandard.org/applications#addon=false Сам каталог приложений уже существует, текст и ссылки на картинки хранятся в базе. Движок написан на php с открытым кодом. В данный момент ...
SIP WebPhone на сайт
На сайт необходимо добавить SIP телефон подобие такого http://www.evaphone.com/
По сути click2call.
Телефон надо интегрировать с биллингом для каждого пользователя сайта и сделать историю звонков.
Решение должно быть с откртым исходным кодом, т.е. некоммерческое. АСЯ 2419008
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