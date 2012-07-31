Доброй ночи! Есть база вот с такой вот фигнёй - http://dropcanvas.com/08gku/3. И есть информация в файлах, созданных с помощью бэкапа CMS - http://dropcanvas.com/08gku/4 (т.е. с разметкой и полями таблиц в кодировке ...
Создать rss для wordpress
Добрый день.
Необходимо создать rss ленту для сайта на wordpress. Та что есть сейчас (родная) работает но некорректно. Требуется создать новую или исправить старую, таким образом, чтобы она выводила 2 ленты новостей одну полную новость и одну с ссылкой подробнее.
Подробности уже скажем выбранному исполнителю.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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