Создать rss для wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки99 просмотров

Добрый день.

Необходимо создать rss ленту для сайта на wordpress. Та что есть сейчас (родная) работает но некорректно. Требуется создать новую или исправить старую, таким образом, чтобы она выводила 2 ленты новостей одну полную новость и одну с ссылкой подробнее.

Подробности уже скажем выбранному исполнителю.

Спасибо.

WordPress
13 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Максим прекрасно справился с заданием. Сделано все быстро и точно так как нужно. С ним легко работать и работа была сделана в срок. Спасибо большое.
Всё прошло замечательно. Работодатель понимающий, сведущ в технических вопросах.

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Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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