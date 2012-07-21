Доброй ночи! Есть база вот с такой вот фигнёй - http://dropcanvas.com/08gku/3. И есть информация в файлах, созданных с помощью бэкапа CMS - http://dropcanvas.com/08gku/4 (т.е. с разметкой и полями таблиц в кодировке ...
Создать загрузчик товаров из XLS файла в Joomla 2.
Нужно создать загрузчик товаров из XLS файла в Joomla 2.5 (магазин на Joomshopping)
Задачи следующие:
- Создать загрузчик товаров по определенным характеристикам + фотографии
- Файл-образец есть
- В файл образец импортировать уже имеющиеся товары из магазина.
Цель – возможность свободно и быстро корректировать характеристики, атрибуты, свойства и фотографии товаров.
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