Отображение Яндекс.Почты на сайте

Здравствуйте.

Есть сайт на битриксе, есть собственная почта вида имя@сайт.ру, подключенная через Яндекс.Почту.

Нужно настроить отображение Яндекс.Почты внутри сайта.

Это может быть любое решение - открытие в модальном окне, интеграция кода Я.Почты на сайт - не принципиально.

Главное условие чтобы человек мог открыть почту не уходя со своего сайта.

Примеры того что нужно во вложенных файлах.

Если у вас есть свое решение - предлагайте.

Оплата сразу.

Спасибо.