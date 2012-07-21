Отображение Яндекс.Почты на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

Здравствуйте.

Есть сайт на битриксе, есть собственная почта вида имя@сайт.ру, подключенная через Яндекс.Почту.

Нужно настроить отображение Яндекс.Почты внутри сайта.

Это может быть любое решение - открытие в модальном окне, интеграция кода Я.Почты на сайт - не принципиально.

Главное условие чтобы человек мог открыть почту не уходя со своего сайта.

Примеры того что нужно во вложенных файлах.

Если у вас есть свое решение - предлагайте.

Оплата сразу.

Спасибо.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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