Вёрстка и программирование туристического сайта

Здравствуйте, коллеги по фрилансу!

Я ищу программиста для своего проекта, ну, точнее проекта, который я отрисовал. В задачи программиста будет входить - вёрстка макетов, установка cms и установка и настройка на этой cms сайта.

Выбор cms доверяем программисту. Думаю, это должны быть друпал, джумла или вордпресс - популярные и надёжные движки. Ну, или рассмотрим ваши предложения.

Очень важно - реализовать весь функционал сайта отображённого на макетах (и в будущем - в техзадании). Кстати, остальные макеты тут: https://dl.dropbox.com/u/3916291/auratur/aura.zip

Требования к исполнителю:

- опыт и наличие работающих мозгов и рук;

- знание jq + js, php, html+css и др. сопутствующих технологий;

- кроссбраузерная вёрстка (да, и убогий IE тоже);

- приветствуется хорошее портфолио современных работающих сайтов;

- приветствуется, чтобы бы проггер и верстак были в одном лице;

Жду ваших предложений, указывайте стоимость и реальные сроки в своём сообщении.

Убедительная просьба - не пишите в личку.

п.с. логотип сейчас в разработке