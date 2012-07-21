Доброй ночи! Есть база вот с такой вот фигнёй - http://dropcanvas.com/08gku/3. И есть информация в файлах, созданных с помощью бэкапа CMS - http://dropcanvas.com/08gku/4 (т.е. с разметкой и полями таблиц в кодировке ...
Вёрстка и программирование туристического сайта
Здравствуйте, коллеги по фрилансу!
Я ищу программиста для своего проекта, ну, точнее проекта, который я отрисовал. В задачи программиста будет входить - вёрстка макетов, установка cms и установка и настройка на этой cms сайта.
Выбор cms доверяем программисту. Думаю, это должны быть друпал, джумла или вордпресс - популярные и надёжные движки. Ну, или рассмотрим ваши предложения.
Очень важно - реализовать весь функционал сайта отображённого на макетах (и в будущем - в техзадании). Кстати, остальные макеты тут: https://dl.dropbox.com/u/3916291/auratur/aura.zip
Требования к исполнителю:
- опыт и наличие работающих мозгов и рук;
- знание jq + js, php, html+css и др. сопутствующих технологий;
- кроссбраузерная вёрстка (да, и убогий IE тоже);
- приветствуется хорошее портфолио современных работающих сайтов;
- приветствуется, чтобы бы проггер и верстак были в одном лице;
Жду ваших предложений, указывайте стоимость и реальные сроки в своём сообщении.
Убедительная просьба - не пишите в личку.
п.с. логотип сейчас в разработке
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