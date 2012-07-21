Отпарсить базу товара магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок140 просмотров

Нужно отпарсить базу товаров магазина (с картинками) и перенести ее на любой другой движок магазина, что бы фактически получился клон (будут одинаковые рубрики, одинаковые товары) но с возможностью через админку редактировать и добавлять новые товары…

Например s t r o i t e l . s h o p . b y можно отграбать.

13 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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