Создать модуль калькулятора каско для Joomla 2.5

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Закрыт6 заявок94 просмотра

Есть исходники, необходимо прикрутить к Joomla 2.5. Цена? Сроки?

Joomla
13 лет назад
bulbashekb
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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