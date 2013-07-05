Нужно наполнить сайт фотографиями литых дисков. (в одной моделе могут быть фото как одного цвета так и 5 разных цветов) на каждый цвет нужно проставить описание цвета. Движок сайт 1с-битрикс Условия 1. Фото должно быть без водяных знаков. 2. ...
- Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Мы занимаемся розничной продажей шин и дисков. сайт Koleso-oz.ru. Имеется автомобиль Fiat Ducato Maxi (фото будет в приложении с размерами). Нужно разработать ИНТЕРЕСНЫЙ дизайн, не просто тупо разместить текст с названием сайта и телефоном, а ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Движок 1с-битрикс, есть около 3500 моделей для товаров, в каждой модели по 3-5 фоток, т.е. в сумме надо вставить около 10000 фоток. Часть фоток есть на компьютере, но большую часть прийдется брать с яндекс маркета. Условия: Фотография ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Есть 3 папки и есть купленная база с СЕРВИСА*. 1) не обработанные — там лежат остатки в таком виде в котором высылает нам поставщик 2) обработанные через EXCEL — там лежат файлы преобразованые к 1 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужны скрипты для загрузки прайс листов поставщиков (4-7 шт.) в интернет магазин Шин и Дисков. движок 1с-битрикс Имеется программа что бы привести все прайс листы к единому формату.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужен грамотный программист 1с-битрикс, работы по сайту очень много. Но для начало надо написать скрипты для выгрузки прайс листов поставщиков на сайт. сайт koleso-oz.ruЗакрыт10 лет назад
1. Редактирование скриптов выгрузки. (скрипты уже написаны) 2. Совмещение поставщиков (совмещение прайс листов поставщиков на одном сайте). 3. Выгрузка яндекс-маркет (настроить выгрузку на активные предложения) 4. Поправить описание раздела в карточке товара. 5. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен грамотный специалист по программированию в битриксе, т.з. вышлю кандидату, возможно долгосрочное сотрудничество. Интернет магазин шин и дисков. Без отзывов даже не пишите.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Доработка сайта и новые идеи. Нужен грамотный специалист именно на постоянное сотрудничество!! Нужно сделать много доработок по сайту, в основном по программированию и дизайну. Хочу найти человека, который работал с подобным проектом. Отзывы и портфолио обязательно, без ...Закрыт10 лет назад
Нужно сделать уникальное и качественное описание для товаров. Тема сайта "Шины и Диски", пишите цену за 1000, товаров много. подробнее с кандидатом. сайт: koleso-oz.ruКопирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт http://koleso-oz.ru/ 1. Нужно обновить базы данных шин, дисков с картинками и база подбора по авто (базы имеются) 2. Импортировать заного прайс лист на сайт с учетом ID номеров (расскажу подробнее исполнителю) 3. Настроить нормальный зум у картинок ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
сайт http://koleso-oz.ru/ 1. Нужно обновить базы данных шин, дисков с картинками и база подбора по авто (базы имеются) 2. Импортировать заного прайс лист на сайт с учетом ID номеров (расскажу подробнее исполнителю) 3. Настроить нормальный зум у картинок ...Закрыт11 лет назад
Нужна внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах Yandex, Google (koleso-oz.ru) Необходимо поднять сайт по выдаче на 1–5 позицию по запросам связанным с продажей шин и дисков. Только белые методы продвижения. Ищу специалистов которые могли вывести ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно выполнить верстку по всем правилам и установить дизайн на сайт (движок 1с-битрикс). сайт http://koleso-oz.ru (+ еще будут внутренние страницы 4шт) По отдельности не предлагать! Интересует только верстка+установка. Сроки очень важны. Оплата поэтапно. Макет дизайна в приложенииВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим каталог шин и дисков с картинками sa.ru +подбор по авто, и с возможностью обновления цен и остатков в дальнейшем.Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно разработать дизайн на тему "Шины и Диски" и потом установить на сайт (1с-Битрикс типовое решение "Шины и диски") без отзывов и портфолио просьба не писать. p.s. Логотип, иконки и т.д. тоже с вас, внутренних страниц ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
1. Изменить фильтр подбора по марке авто. (сделать как http://tyresaddict.ru/find/vehicle/kia/cerato/2010/6048) т.е. что бы при выборе в типовом решение марку авто - модель - год , выводилась таблица с данными по машине. как указано выше. 2. Импортировать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад