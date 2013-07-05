Нужно наполнить сайт фотографиями литых дисков. (в одной моделе могут быть фото как одного цвета так и 5 разных цветов) на каждый цвет нужно проставить описание цвета. Движок сайт 1с-битрикс Условия 1. Фото должно быть без водяных знаков. 2. ...