ozboard

Александр ozboard

 
35 летРоссия/Орехово-Зуево
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Наполнение сайта

    Нужно наполнить сайт фотографиями литых дисков. (в одной моделе могут быть фото как одного цвета так и 5 разных цветов) на каждый цвет нужно проставить описание цвета. Движок сайт 1с-битрикс Условия 1. Фото должно быть без водяных знаков. 2. ...

    БитриксСайт на Битрикс1С-Битрикс
    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Брендирование автомобиля

    $100

    Мы занимаемся розничной продажей шин и дисков. сайт Koleso-oz.ru. Имеется автомобиль Fiat Ducato Maxi (фото будет в приложении с размерами). Нужно разработать ИНТЕРЕСНЫЙ дизайн, не просто тупо разместить текст с названием сайта и телефоном, а ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить сайт фотографиями

    Движок 1с-битрикс, есть около 3500 моделей для товаров, в каждой модели по 3-5 фоток, т.е. в сумме надо вставить около 10000 фоток. Часть фоток есть на компьютере, но большую часть прийдется брать с яндекс маркета. Условия: Фотография ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт импорта прайс листов.

    $250

    Есть 3 папки и есть купленная база с СЕРВИСА*. 1) не обработанные — там лежат остатки в таком виде в котором высылает нам поставщик 2) обработанные через EXCEL — там лежат файлы преобразованые к 1 ...

    БитриксСайт на Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт экспорта товара на сайт.

    $250

    Нужны скрипты для загрузки прайс листов поставщиков (4-7 шт.) в интернет магазин Шин и Дисков. движок 1с-битрикс Имеется программа что бы привести все прайс листы к единому формату.

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • 1c-bitrix

    1. Редактирование скриптов выгрузки. (скрипты уже написаны) 2. Совмещение поставщиков (совмещение прайс листов поставщиков на одном сайте). 3. Выгрузка яндекс-маркет (настроить выгрузку на активные предложения) 4. Поправить описание раздела в карточке товара. 5. ...

    БитриксКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-программист

    Доработка сайта и новые идеи. Нужен грамотный специалист именно на постоянное сотрудничество!! Нужно сделать много доработок по сайту, в основном по программированию и дизайну. Хочу найти человека, который работал с подобным проектом. Отзывы и портфолио обязательно, без ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описание для товара

    Нужно сделать уникальное и качественное описание для товаров. Тема сайта "Шины и Диски", пишите цену за 1000, товаров много. подробнее с кандидатом. сайт: koleso-oz.ru

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задачи для программиста 1с-битрикс

    Сайт http://koleso-oz.ru/ 1. Нужно обновить базы данных шин, дисков с картинками и база подбора по авто (базы имеются) 2. Импортировать заного прайс лист на сайт с учетом ID номеров (расскажу подробнее исполнителю) 3. Настроить нормальный зум у картинок ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновить базы на 1С-битрикс

    сайт http://koleso-oz.ru/ 1. Нужно обновить базы данных шин, дисков с картинками и база подбора по авто (базы имеются) 2. Импортировать заного прайс лист на сайт с учетом ID номеров (расскажу подробнее исполнителю) 3. Настроить нормальный зум у картинок ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка интернет-магазина

    Нужна внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах Yandex, Google (koleso-oz.ru) Необходимо поднять сайт по выдаче на 1–5 позицию по запросам связанным с продажей шин и дисков. Только белые методы продвижения. Ищу специалистов которые могли вывести ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и установка дизайна на сайт 1C-Битрикс

    $250

    Нужно выполнить верстку по всем правилам и установить дизайн на сайт (движок 1с-битрикс). сайт http://koleso-oz.ru (+ еще будут внутренние страницы 4шт) По отдельности не предлагать! Интересует только верстка+установка. Сроки очень важны. Оплата поэтапно. Макет дизайна в приложении

    БитриксСайт на Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна полная база SA.ru

    Необходим каталог шин и дисков с картинками sa.ru +подбор по авто, и с возможностью обновления цен и остатков в дальнейшем.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $250

    Нужно разработать дизайн на тему "Шины и Диски" и потом установить на сайт (1с-Битрикс типовое решение "Шины и диски") без отзывов и портфолио просьба не писать. p.s. Логотип, иконки и т.д. тоже с вас, внутренних страниц ...

    БитриксСайт на Битрикс1С-Битрикс
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки типового решения на 1С-Битрикс

    $250

    1. Изменить фильтр подбора по марке авто. (сделать как http://tyresaddict.ru/find/vehicle/kia/cerato/2010/6048) т.е. что бы при выборе в типовом решение марку авто - модель - год , выводилась таблица с данными по машине. как указано выше. 2. Импортировать ...

    БитриксSQL1С-Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Брендирование автомобиля
Все норм
Получили не совсем то, что хотели в плане дизайна, работу оплатили, но далее воспользовались услугами другого дизайнера.
Ответный отзыв
fixshift
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Наполнить сайт фотографиями
Адекватен в общении, четко ставит задачи. До сих пор сотрудничаем.
Прекрасно выполняет свою работу, сотрудничаем и по сей день.
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн + верстка
Все прошло успешно. Оплата во время
Человек понял всё с полуслова и реализовал в нужный срок, красивый и стильный дизайн, все как хотел. Большое спасибо за проделанную работу, обязательно буду обращаться еще.
Ответный отзыв