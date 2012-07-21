Создать страницу

Нужно подключить шоп на скрипте shopcms к CPA http:__//actionpay.ru. Нужен испольнитель который уже делал данную подключку. Сроки и цену сразу пишите плиз можно в аську ICQ: 4312504
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Разработать страницу "Хит продаж" для инет магазина (php, движок vamshop)
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