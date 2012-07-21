Подключить магазин к спа системе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужно подключить шоп на скрипте shopcms к CPA http:__//actionpay.ru.

Нужен испольнитель который уже делал данную подключку.

Сроки и цену сразу пишите плиз можно в аську ICQ: 4312504

13 лет назад
Rihard
40 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров