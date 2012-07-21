Оперативно натянуть верстку на каталог Joomla

Доброй ночи! Есть база вот с такой вот фигнёй - http://dropcanvas.com/08gku/3. И есть информация в файлах, созданных с помощью бэкапа CMS - http://dropcanvas.com/08gku/4 (т.е. с разметкой и полями таблиц в кодировке ...