Создание php-модуля магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка90 просмотров

Я написал ТЗ. Хочу реализовать собственный скрипт магазина типа оскомерц. Подмодули

- каталог

- корзина

- оплата

- админка

пока на этом остановимся.

основа должна быть на CodeIgniter

CodeIgniterPHP
13 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

archlams
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1000
30 дней

Заявки фрилансеров

archlams
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад