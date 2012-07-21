Php safe_mod CURL – решить проблему

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Завершен2 заявки79 просмотров

php safe_mod CURL – решить проблему

на сервере стоит safe_mod ON

скрипт который парсит картинки выдает ошибки:

Warning: file_get_contents(img03........................... ......jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/lolitka/data/www/xlolitka.com/engine/modules /imgparser.php on line 42

нужно написать программисту как решить.

писать сюда =ICQ#: 3951533

цена 160 р за консультацию

PHP
13 лет назад
vasinet2
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$5
1 день
Быстро решил задачу, доволен. Рекомендую как специалиста.
Все ок, оплату получил. Общение адекватное. оценка +10

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hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад