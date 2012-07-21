Подключить 2 бизнес стран. через iframe в Фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Нужно подключить готовые 2 бизнес странички на Фейсбук . И вывести их на главную страницу Фейсбука в виде иконок.

Цена - договорная.

13 лет назад
Trunova_Natali
Наталья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров