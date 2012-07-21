Flash-видеочат в браузере

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Нужен видеочат с авторизацией, данные авторизации находятся на удаленном LAMP сервере в mysql базе данных.

- Желательно использовать в качестве основы один из opensource решений например red5chat.

- Сервер посредник - наш red5 сервер.

- Функционал должен быть похож с функционалом Skype. Но, конечно проще.

- Все данные должны храниться/сохраняться на сервере, кроме, видео/аудио записей разговоров (но текстовая переписка должна храниться на сервере, для того чтоб была возможность получить сообщение если отправитель офлайн).

MySQL
13 лет назад
Masha_kulikova
Мария 
41 год
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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