Поправить ЧПУ, сменить фон, поправить меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

нужно поправить чпу модуль , переписать меню, отредактировать фон шаблона.

13 лет назад
tOP5
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров