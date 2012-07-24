Необходимо сделать рекламный модуль на форуме ipb 3.2 Если есть кто может реализовать, то хотелось бы узнать сроки и стоимость подобной услуги.
Сделать замену в 2000 текстовых файлах
пример http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_3996.php - над фотографией есть слева и справа ссылки на предыдущую страницу и следующую
там код
Предыдущее
Следущее
нужно сделать так
и такую замену сделать примерно в 2000 файлах, в этой таблице меняются только ссылки на страницы и анкоры ссылок
пример файла http://narod.ru/disk/57340925001.bbfb2670525737a1ba5be1e5aae7fa60/bfoto_ru_3996.rar.html
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