Сделать замену в 2000 текстовых файлах

$10
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  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок267 просмотров

пример http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_3996.php - над фотографией есть слева и справа ссылки на предыдущую страницу и следующую

там код

цветы

Летние цветочки >>

Предыдущее

Следущее

нужно сделать так

Следущее >>

и такую замену сделать примерно в 2000 файлах, в этой таблице меняются только ссылки на страницы и анкоры ссылок

пример файла http://narod.ru/disk/57340925001.bbfb2670525737a1ba5be1e5aae7fa60/bfoto_ru_3996.rar.html

PHP
13 лет назад
astroganov
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$9
1 день
Вроде толковый парень! ))
Оплатил все вовремя, нареканий нет.

Заявки фрилансеров

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад