Сделать замену в 2000 текстовых файлах

пример http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_3996.php - над фотографией есть слева и справа ссылки на предыдущую страницу и следующую

там код

цветы

Летние цветочки >>

Предыдущее

Следущее

нужно сделать так

Следущее >>

и такую замену сделать примерно в 2000 файлах, в этой таблице меняются только ссылки на страницы и анкоры ссылок

пример файла http://narod.ru/disk/57340925001.bbfb2670525737a1ba5be1e5aae7fa60/bfoto_ru_3996.rar.html