Заменить h3 заголовки модулей Joomla на div

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Закрыт4 заявки114 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо заменить заголовки модулей в шаблоне Joomla 1.5 на обычные div, но с сохранением всех стилей вывода. То есть сохранить дизайн заголовков модуля.

Оплата по факту.

Joomla
13 лет назад
woq
39 лет
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Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

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secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад