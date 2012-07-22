Есть чужой самопсный скрипт для сайта. Там немного нарушена адресация - одна и та же страница имеет разные урлы. Надо это убрать.
Заменить h3 заголовки модулей Joomla на div
Здравствуйте!
Необходимо заменить заголовки модулей в шаблоне Joomla 1.5 на обычные div, но с сохранением всех стилей вывода. То есть сохранить дизайн заголовков модуля.
Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Исправление ошибок в самописной CMS PHP/MySQL Для человека знающего суть PHP/MySQL не составит никакой сложности. Уточню! ФУНКЦИИ РЕАЛИЗОВАНЫ 1) Геокаталог При просмотре карты ...Закрыт13 лет назад
- $10
пример http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_3996.php - над фотографией есть слева и справа ссылки на предыдущую страницу и следующую там код ...Завершен13 лет назад
- $250
Оповещение о наличии вредоносного ПО на сайте http://newperform.net/ от гугла На Яндексе все хорошо, проверяю антивирусом (не одним) все показывают все нормально. Нужно найти из-за чего гугл наложил санкции, в чем ...Веб-программирование7 заявокЗавершен13 лет назад
Всем привет Есть сайт который делал программист,но пропал. Задача, изменить структуру сайта,а также доработать по требования Есть ТЗ по смене структуры,также - все необходимые исходникиВеб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо заменить корзину на инет магазине, исходник новой передам исполнителю. А также отредактировать существующий плагин размещения товаров, а именно сделать возможным сортировку товаров в каталога.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $700
Проект представляет собой облачный веб-сервис с основными элементами социальной сети, который позволяет пользователям загружать\скачивать , редактировать музыкальные треки\ композиции, обмениваться ими с другими пользователями данного сервиса, оставлять комментарии к каждому треку, тз прикреплено. В ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
НА главной странице есть полное дерево категорий. Необходимо вывести изображение всех верхних разделов. например как здесь. http://vasko.ru/ Движок cs-cart 3 proВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужны 2 модуля доставки (EMS и Почта России) для cs-cart. И поправить систему заказа на сайте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт, который бы мог грабить ссылки на видео с сайтов kiwi.kz и seasonvar.ru Чтобы я смог показывать это видео на своем сайте в UPPOD плеере!Закрыт13 лет назад