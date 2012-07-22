Нужно разобраться с чужим скриптом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки130 просмотров

Есть чужой самопсный скрипт для сайта. Там немного нарушена адресация - одна и та же страница имеет разные урлы. Надо это убрать.

13 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Очень быстро и четко все сделал. Рекомендую!
Понятная задача. Моментальная оплата после принятия результата. Было приятно работать!

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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад