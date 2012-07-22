Сделать lightBox - закладки (ajax, видимо)

Добрый день. Нужно сделать примерно как тут — http://stockfresh.com.

Внизу есть панель, на которую посетитель может добавить по ссылке с материала себе закладочку. Закладок может быть несколько. Структура страницы, с которых будeт добавляться закладки одинаковая. Можем прописать при необходимости уникальные классы или ID для тегов, которые будем использовать. Например, добавляем фото-миниатюру, тег H1, и адрес. Вот пример страницы, с которых будет добавление — http://estada.ru/cities/odessa/attraction/galereya-iskusstva-%C2%ABart-tsentr%C2%BB.

Из лайтбокса надо сделать возможность вывода в отдельное окно той последовательности, которую себе создал юзер. Надо сделать в сессии пользователя. Желательно с временем жизни = 3 часам.

Вся техническая помощь и доступы к сайту незамедлительно с нас.

На случай вопросов, как говорится - Feel Free:

скайп (lindblom77) и аська (276903705)

Спасибо.