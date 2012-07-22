Есть HTML структура страниц дизайна. Нужно поменять существующий дизайн магазина на Open Cart.
Модуль для сайта на WP
Есть забугорный сайт http://wot-dossier.appspot.com/ надо сделать подобное для сайта на wordpress.
А именно надо чтобы:
- в модуле присутствовали все те пункты и таблицы что есть на буржуйском сайте.
- модуль мог настраиваться под нужды легко и просто ( поменять названия в таблицах, сменить тип техники и т.д.
- модуль должен управляться через админку Wp
- к модулю надо сделать виджет, который будет прикрепляться на главной странице сайта.
и еще несколько моментов. Подробнее можно обсудить в личке.
От вас примерная цена работы и сроки.
За пример файла статистики можно использовать прикрепленный файл
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