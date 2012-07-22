Модуль для сайта на WP

Есть забугорный сайт http://wot-dossier.appspot.com/ надо сделать подобное для сайта на wordpress.

А именно надо чтобы:

- в модуле присутствовали все те пункты и таблицы что есть на буржуйском сайте.

- модуль мог настраиваться под нужды легко и просто ( поменять названия в таблицах, сменить тип техники и т.д.

- модуль должен управляться через админку Wp

- к модулю надо сделать виджет, который будет прикрепляться на главной странице сайта.

и еще несколько моментов. Подробнее можно обсудить в личке.

От вас примерная цена работы и сроки.

За пример файла статистики можно использовать прикрепленный файл