Доброго времени суток! Задача: есть сайт на Joomla 1.7 ... аля блог, сайт не большой, весь утыкан баннерами. Нужно сделать "страницу прокладку" на которую попадаешь при переходе по внешней ...
Доработка сайта на ImageCMS
Есть сайт. Работает почти все. Нужно - подправить верстку, видоизменить шаблоны некоторых страниц, подправить несколько модулей. Непрофессионалов и малоопытных просьба не беспокоить. Оплата по факту. Срок 5 дней.
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