Доработка сайта на ImageCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Есть сайт. Работает почти все. Нужно - подправить верстку, видоизменить шаблоны некоторых страниц, подправить несколько модулей. Непрофессионалов и малоопытных просьба не беспокоить. Оплата по факту. Срок 5 дней.

13 лет назад
sheltyaev
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров