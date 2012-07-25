Joomla: редирект внешних ссылок

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Завершен2 заявки123 просмотра

Доброго времени суток!

Задача:

есть сайт на Joomla 1.7 ... аля блог, сайт не большой, весь утыкан баннерами.

Нужно сделать "страницу прокладку" на которую попадаешь при переходе по внешней ссылке, на ней повесить гифку и кидать автоматический через 5 секунд на нужнуюю ссылку.

Из особенностей, нужно учесть и ссылки из текста и ссылку и родного компонента "баннеры", которые не выглядят как внешние, но ведут нафиг далеко)

Цены - сроки! за оперативность - бонус.

Joomla
13 лет назад
slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

djtelega
Олег 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Понимающий человек, седал четко и бысто, всем рекомендую.
Положительный заказчик, четкое т.з. Никаких проблем не возникло, всем рекомендую ;)

Заявки фрилансеров

djtelega
Олег 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад