Надо сверстать 4 страницы по готовым psd. Как положено, вёрстка должна быть div-ами, валидная, кроссбраузерная и т.д. и т.п. Жду цены и сроки. В архиве png для ознакомления, для работы ...
HTML верстка шести шаблонных страниц
Необходимо сверстать шесть шаблонных страниц с базовыми элементами: слайдер, форма регистрации, галерея изображений, стили оформления текста и т.д.
Стандартные требования:
- статика, ширина 1000 рх
- HTML5 + CSS
- Кроссбраузерность (IE, ff, Opera, Safari, Chrome)
- Валидность - http://validator.w3.org/
- SEO-дружелюбность
- Максимальная оптимизация, чистота, легкость кода, семантика и логичность
Бюджет 150$
Главное требование: соблюдение сроков - 1 неделя.
Более подробное ТЗ высылается по запросу тем, кто откликнется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
1. При добавлении материала в категорию (деревянные, загородные, общественные) вторая страница создается, но материал на ней не отображается 2. Порядок в редакторе материалов не соотвествует порядку на страницеЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть дефолтный сайт на Joomla asella. ru/ --------------------------------------------------------------- Что нужно сделать в админке: --------------------------------------------------------------- 1. SEO URL адрес к любой странице странице должен быть www.site.ru/news/super-news.html Добавить на ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть дефолтный сайт на Joomla + JoomShopping (аналог VM только менее геморный). asella. ru/10/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=126 --------------------------------------------------------------- Что нужно сделать в админке магазина: --------------------------------------------------------------- 1. SEO URL адрес к товару ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть дефолтный сайт на Joomla + JoomShopping (аналог VM только менее геморный). asella. ru/10/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=126 --------------------------------------------------------------- Что нужно сделать в шаблонах вывода товаров и категорий для покупателей: --------------------------------------------------------------- 1. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Сверстать шаблон под самописный html не доделанный шаблон, функционал будет примерно как http://www.stroyberg.ru сверстать 2 страницы - все будет в .psdHTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! срочно нужна верстка на vamshop, во вложении макет дизайна. пишите в личку icq и я буду стучаться.Закрыт13 лет назад
Необходимо сверстать макет под Joomla 2.5. Макет в .psd формате. Оплата будет осуществляться через Яндекс.Деньги. Указывайте Ваши сроки и цены.Завершен13 лет назад
есть psd эскиз сайта, нужно сверстать страничку с небольшими изменениями.HTML-верстка28 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт - http://www.i-module.ru - на котором очень много ошибок - хочу исправить ошибки по верстке -что б она проходила валидатором, + хочу оптимизировать сайт по максимум - предлагайте путь решение оптимизации и сколько ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад