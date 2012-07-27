HTML верстка шести шаблонных страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок208 просмотров

Необходимо сверстать шесть шаблонных страниц с базовыми элементами: слайдер, форма регистрации, галерея изображений, стили оформления текста и т.д.

Стандартные требования:

- статика, ширина 1000 рх

- HTML5 + CSS

- Кроссбраузерность (IE, ff, Opera, Safari, Chrome)

- Валидность - http://validator.w3.org/

- SEO-дружелюбность

- Максимальная оптимизация, чистота, легкость кода, семантика и логичность

Бюджет 150$

Главное требование: соблюдение сроков - 1 неделя.

Более подробное ТЗ высылается по запросу тем, кто откликнется.

CSSHTML
13 лет назад
m2418577
Торрес 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$250
7 дней
Работа сделана в заявленные сроки. Результат полностью соответствует тз и представленному макету. Рекомендую Александра как ответственного исполнителя.
Алексей - образцовый заказчик, приятен в общении. Задание объясняет четко и понятно, на вопросы отвечает сразу и сам лишних не задает. Оплата вовремя, никаких проблем. Доверять человеку можно. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад

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