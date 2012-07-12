Вёрстка нескольких страничек

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка277 просмотров

Надо сверстать 4 страницы по готовым psd.

Как положено, вёрстка должна быть div-ами, валидная, кроссбраузерная и т.д. и т.п.

Жду цены и сроки.

В архиве png для ознакомления, для работы будут предоставлены psd.

13 лет назад
JooZ
50 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Отличное качество верстки! Все сделано четко по заданию. Все пожелалки оперативно исправлялись на месте. Очень рад сотрудничеству, при необходимости обязательно буду обращаться к Стасу)
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, нет задержек в оплате. Буду рад сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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